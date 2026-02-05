 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Возобновление закрытого в 2021 году канала связи на высоком уровне между военными США и России имеет «решающее значение» для достижения мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить военный диалог между военными ведомствами, который будет возглавлять генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала данного конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

В США заявили о возобновлении диалога с военными России на высоком уровне
Политика
Алексус Гринкевич

5 февраля Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США сообщило, что США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами. Стороны пришли к соглашению после встреч в Абу-Даби 4–5 февраля, в которых приняли участие Алексус Гринкевич и высокопоставленные военные чиновники из России и с Украины.

Европейское командование ВС США подчеркнуло, что канал связи между Россией и США «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира».

Связь между военными обеих стран на высоком уровне была прервана в 2021 году на фоне обострения отношений между Россией и США.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Стив Уиткофф Россия США военные
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
