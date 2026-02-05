Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России
Возобновление закрытого в 2021 году канала связи на высоком уровне между военными США и России имеет «решающее значение» для достижения мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить военный диалог между военными ведомствами, который будет возглавлять генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала данного конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
5 февраля Европейское командование Вооруженных сил (ВС) США сообщило, что США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами. Стороны пришли к соглашению после встреч в Абу-Даби 4–5 февраля, в которых приняли участие Алексус Гринкевич и высокопоставленные военные чиновники из России и с Украины.
Европейское командование ВС США подчеркнуло, что канал связи между Россией и США «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира».
Связь между военными обеих стран на высоком уровне была прервана в 2021 году на фоне обострения отношений между Россией и США.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ