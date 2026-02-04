Власти предупредили о мошенниках, предлагающих вернуть плату за отопление
Мошенники стали маскироваться под управляющие компании и рассылают собственникам фальшивые сообщения. Там они предлагают вернуть переплату за отопление с указанием суммы и ссылкой для перевода средств, сообщил Минстрой России.
«Управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей», — напомнило ведомство.
Для защиты рекомендуют проверять информацию через «Госуслуги Дом» или личный кабинет УК на их сайте, ни в коем случае не передавать личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина