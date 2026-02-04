Власти предупредили о мошенниках, предлагающих вернуть плату за отопление

Минстрой предупредил о мошенниках, предлагающих вернуть переплату за отопление

Как защититься от мошенников

Фото: Heline Vanbeselaere / ZUMA / ТАСС

Мошенники стали маскироваться под управляющие компании и рассылают собственникам фальшивые сообщения. Там они предлагают вернуть переплату за отопление с указанием суммы и ссылкой для перевода средств, сообщил Минстрой России.

«Управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей», — напомнило ведомство.

Для защиты рекомендуют проверять информацию через «Госуслуги Дом» или личный кабинет УК на их сайте, ни в коем случае не передавать личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам.