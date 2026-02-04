 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Власти предупредили о мошенниках, предлагающих вернуть плату за отопление

Минстрой предупредил о мошенниках, предлагающих вернуть переплату за отопление
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Heline Vanbeselaere / ZUMA / ТАСС
Фото: Heline Vanbeselaere / ZUMA / ТАСС

Мошенники стали маскироваться под управляющие компании и рассылают собственникам фальшивые сообщения. Там они предлагают вернуть переплату за отопление с указанием суммы и ссылкой для перевода средств, сообщил Минстрой России.

«Управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей», — напомнило ведомство.

Для защиты рекомендуют проверять информацию через «Госуслуги Дом» или личный кабинет УК на их сайте, ни в коем случае не передавать личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам.

Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам»
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Теги
мошенник отопление оплата Минстрой
Материалы по теме
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты
Технологии и медиа
Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам»
Общество
«Сбер» раскрыл, сколько средств мошенники похитили у россиян за год
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Три крупных криптовалюты показали рост до 100% вопреки обвалу биткоина Крипто, 10:32
«Фенербахче» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Н’Голо Канте Спорт, 10:27
Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией Политика, 10:27
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд Бизнес, 10:24
После обстрела ряд школ Белгородской области перевели на дистант Политика, 10:24
Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби Политика, 10:24
Мосгорсуд отменил приговор Татьяне Лазаревой Политика, 10:18
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Красноярском крае уволили вахтера школы после нападения ученицы с ножом Общество, 10:16
Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийство Общество, 10:07
В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге Бизнес, 10:07
Поцелуй дементора. Почему даже один нытик разрушает работу команды Образование, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России начнут серийное производство двигателей для БПЛА Технологии и медиа, 10:01
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в январе Недвижимость, 10:00