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Совладелец «Яндекса» стал акционером Ozon

Совладелец «Яндекса» Чачава стал акционером Ozon
Ozon OZON ₽4 304,5 +1,81% Купить
Яндекс YDEX ₽4 283,5 -0,38% Купить
Александр Чачава
Александр Чачава (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Один из акционеров «Яндекса», Александра Чачава, стал владельцем 27,71% в Ozon, сообщает маркетплейс.

Его структуры приобрели компанию «О23». Структура Чачава владеет долей в капитале «Яндекса» в размере 16,03%.

«Александр — один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании», — сообщили в Ozon.

Чачава отметил, что «рынок маркетплейсов является одним из самых перспективных в России и странах СНГ», а приобретение доли в Оzon — «качественная портфельная инвестиция».

Чачава — управляющий партнер LETA Capital. Это частная инвестиционная компания. Компания управляет тремя фондами и инвестирует в международные ИТ- и интернет-стартапы с российскими основателями, преимущественно из b2b-сектора (business-to-business, «бизнес для бизнеса»). В сентябре 2022 года VK объявила, что заключила сделку о продаже 100% в игровом подразделении My.Games: покупателем выступил Чачава, стоимость сделки — $642 млн. Покупателю перейдут все активы подразделения.

Материал дополняется.

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