Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Об этом Кассис написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он уточнил, что приехал в Москву после поездки на Украину.
Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года. В 2025 году эту функцию выполняла Финляндия.
«Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и свою готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и принципами Хельсинки», — гласит его пост.
Ранее на Смоленской площади сообщили, что глава российского МИДа Сергей Лавров обсудит со швейцарским коллегой «глубокий кризис» ОБСЕ, возникший, по мнению российской стороны, в том числе из-за «тотальной украинизации» и «деструктивных действий ряда западных стран».
