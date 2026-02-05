 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву с генсеком ОБСЕ

Военная операция на Украине
Иньяцио Кассис и&nbsp;Феридун Синирлиоглу
Иньяцио Кассис и Феридун Синирлиоглу (Фото: ignaziocassis / X)

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Об этом Кассис написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Он уточнил, что приехал в Москву после поездки на Украину.

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года. В 2025 году эту функцию выполняла Финляндия.

«Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и свою готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и принципами Хельсинки», — гласит его пост.

Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы
Политика
Дмитрий Полянский

Ранее на Смоленской площади сообщили, что глава российского МИДа Сергей Лавров обсудит со швейцарским коллегой «глубокий кризис» ОБСЕ, возникший, по мнению российской стороны, в том числе из-за «тотальной украинизации» и «деструктивных действий ряда западных стран».

