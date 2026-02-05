Лавров и глава МИД Швейцарии обсудят «глубокий кризис» ОБСЕ

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве встречу с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, на которой обсудит кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили на Смоленской площади.

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.

Основная тема переговоров — «преодоление глубокого кризиса» ОБСЕ, который, по мнению МИД России, вызван деструктивными действиями ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах.

«В частности, ничего не было сделано для восстановления нормальной тематической работы в трех измерениях безопасности (военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном), практически парализованной с 2022 года из-за тотальной «украинизации» повестки дня ОБСЕ. Российская сторона рассчитывает обсудить возможности решения имеющихся проблем с соблюдением интересов всех государств-участников», — говорится в сообщении.

Российская сторона считает проблематичным говорить о значимой роли ОБСЕ в обеспечении безопасности нового многополярного миропорядка.

В качестве альтернативы Россия предлагает обратить внимание на опыт таких объединений, как БРИКС, СНГ и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). «Входящие в них страны работают на принципах равноправия и взаимной поддержки», — указали в МИДе.

В переговорах также примет участие генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

О готовящейся поездке в Москву, а также о скором визите в Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ Кассис сообщил в конце января. Кассис тогда объяснил, что встречи с Россией и Украиной необходимы ради защиты мира и безопасности в Европе.