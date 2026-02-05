Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение
Гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который швырнул чужого ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, суд отправил на принудительное лечение, передает ТАСС.
4 февраля адвокат потерпевшей стороны сказал журналистам о том, что у Витикова диагностирована шизофрения.
В июне 2025 года в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой бросил ребенка на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Он получил множественные переломы черепа.
Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, у него обнаружили наркотическое вещество — каннабис.
Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).
