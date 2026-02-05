 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение

Владимир Витиков
Владимир Витиков (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который швырнул чужого ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, суд отправил на принудительное лечение, передает ТАСС.

4 февраля адвокат потерпевшей стороны сказал журналистам о том, что у Витикова диагностирована шизофрения.

У брошенного на пол в Шереметьево малыша диагностировали переломы черепа
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В июне 2025 года в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой бросил ребенка на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Он получил множественные переломы черепа.

Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, у него обнаружили наркотическое вещество — каннабис.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Белоруссия Шереметьево ребенок шизофрения
Материалы по теме
Прокуратура установила причину гибели ребенка в якутском парке
Общество
В Дагестане прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины
Общество
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Костылева выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров Спорт, 17:16
Крупнейшие сети гостиниц отказались от работы через «Яндекс.Путешествия» Бизнес, 17:11
EUCOM сообщил о решении военных США и России возобновить канал связи Политика, 17:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога при ударе дрона ВСУ Общество, 17:03
Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ Спорт, 16:59
Фунт стерлингов упал на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна Инвестиции, 16:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Бросившего ребенка на пол мужчину суд отправил на принудительное лечение Общество, 16:52
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера Политика, 16:52
За этими машинами «охотятся» угонщики в 2026 году. Данные страховщиков Авто, 16:44
Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине Спорт, 16:43
Путин за бокалом шампанского спросил у молодых ученых о планах на будущее Общество, 16:41
Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника Спорт, 16:28
Мединский заявил, что Киев принял пленных, от которых раньше отказывался Политика, 16:26