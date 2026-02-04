 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

У мужчины, швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево, выявили шизофрению

Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года
Кадры задержания мужчины, который напал на ребенка в Шереметьево, 24 июня 2025 года (Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram)

Мужчина, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, болен шизофренией. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны, передает «РИА Новости».

«У него шизофрения», — ответил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов на вопрос журналистов о вменяемости мужчины.

Бросившего младенца в снег блогера повторно объявили в розыск
Общество
Сергей Косенко

В июне 2025 года в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой бросил ребенка на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Он получил множественные переломы черепа.

Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, у него обнаружили наркотическое вещество — каннабис.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Москва Шереметьево шизофрения
