У мужчины, швырнувшего на пол ребенка в Шереметьево, выявили шизофрению
Мужчина, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, болен шизофренией. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны, передает «РИА Новости».
«У него шизофрения», — ответил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов на вопрос журналистов о вменяемости мужчины.
В июне 2025 года в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой бросил ребенка на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Он получил множественные переломы черепа.
Экспертиза показала, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Кроме того, у него обнаружили наркотическое вещество — каннабис.
Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
