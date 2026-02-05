Политика,
0
Путин объявил открытым Год единства народов России
Владимир Путин
Президент Владимир Путин объявил открытым Год единства народов России.
«Год единства народов России объявляю открытым», — сказал он на церемонии в национальном центре «Россия».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ