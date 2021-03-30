Путин назвал ключевой тему укрепления российской гражданской идентичности

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Укрепление общероссийской гражданской идентичности является важнейшей темой для России. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, сообщается на сайте Кремля.

«И если позволите, я хотел бы начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности», — сказал Путин.

По его словам, «нет ничего важнее для нашей страны», а также для любой страны мира. Он добавил, что многие страны мира сталкиваются с проблемами в вопросах гражданской идентичности.

О необходимости укрепления гражданской идентичности «на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации» говорилось в подписанном 2018 году указе Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».