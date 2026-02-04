 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по топливно-энергетическим объектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В течение прошедших суток российские военные нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуры Украины, который используются в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Также ударам подверглись места хранения и запуска беспилотников.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Александра Озерова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14