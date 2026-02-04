Минобороны сообщило об ударе по топливно-энергетическим объектам Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В течение прошедших суток российские военные нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуры Украины, который используются в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Также ударам подверглись места хранения и запуска беспилотников.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в сообщении.

Материал дополняется