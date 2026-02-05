 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Спикер парламента Армении заявил, что страна не будет выходить из ЕАЭС

Ален Симонян
Ален Симонян (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Армения не считает нужным выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Что касается ЕАЭС, Таможенного союза, мы не считаем, что мы должны оттуда уходить. Мы думаем, что мы можем найти вместе решение, которое будет выгодно обеим сторонам», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ответ на это Лавров заявил, что членство Армении в ЕАЭС не может быть совместимо с присоединением страны к Евросоюзу, однако Москва готова уважать выбор Еревана.

Оверчук заявил, что Армения должна учитывать изменения сути ЕС
Политика

О планах Армении вступить в Евросоюз сообщалось и ранее. Так, в январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны стать полноправным членом Евросоюза. Он напомнил, что в марте 2024 года парламент государства принял закон «О начале процесса вступления в ЕС», который официально запустил процесс евроинтеграции.

Несмотря на это, Армения планирует и в дальнейшем совмещать свое членство в ЕАЭС и попытки вступить в ЕС, пока это возможно.

«Мы ясно заявляем, что мы идем по этому пути. Мы — член ЕАЭС, что означает, что на данный момент нет несовместимости. Поэтому до тех пор, пока совместимость возможна, мы будем оставаться членом ЕАЭС. Когда несовместимость станет неизбежной, мы примем решение вместе с гражданами Армении», — сказал тогда Пашинян.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Армения ЕАЭС Таможенный союз
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли
Экономика
В Минпромторге раскрыли планы по порогу беспошлинного ввоза в ЕАЭС
Экономика
Как тарифная война США может помочь сотрудничеству ЕАЭС с АСЕАН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр Спорт, 15:44
Фетисов оценил последствия для России после пропуска Олимпиады
РАДИО
 Общество, 15:43
Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта верблюдам Общество, 15:40
Путин заявил об устремленности русского народа в будущее Политика, 15:37
Путин объявил открытым Год единства народов России Политика, 15:35
Против журналиста Перцева завели уголовное дело из-за работы на «Медузу» Общество, 15:34
Нарышкин рассказал, что будет делать Россия после истечения срока ДСНВ Политика, 15:29
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан Политика, 15:27
Минобороны сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 15:22
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Китай потребовал от компаний прекратить переговоры по проектам в Панаме Политика, 15:19
Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде Спорт, 15:15
Женщине дали четыре года за угрозы «поджечь Ленина» Общество, 15:13
Стали известны дата и место прощания с вдовой Баталова Гитаной Леонтенко Политика, 15:11