Спикер парламента Армении заявил, что страна не будет выходить из ЕАЭС

Ален Симонян (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Армения не считает нужным выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил спикер армянского парламента Ален Симонян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Что касается ЕАЭС, Таможенного союза, мы не считаем, что мы должны оттуда уходить. Мы думаем, что мы можем найти вместе решение, которое будет выгодно обеим сторонам», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ответ на это Лавров заявил, что членство Армении в ЕАЭС не может быть совместимо с присоединением страны к Евросоюзу, однако Москва готова уважать выбор Еревана.

О планах Армении вступить в Евросоюз сообщалось и ранее. Так, в январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны стать полноправным членом Евросоюза. Он напомнил, что в марте 2024 года парламент государства принял закон «О начале процесса вступления в ЕС», который официально запустил процесс евроинтеграции.

Несмотря на это, Армения планирует и в дальнейшем совмещать свое членство в ЕАЭС и попытки вступить в ЕС, пока это возможно.

«Мы ясно заявляем, что мы идем по этому пути. Мы — член ЕАЭС, что означает, что на данный момент нет несовместимости. Поэтому до тех пор, пока совместимость возможна, мы будем оставаться членом ЕАЭС. Когда несовместимость станет неизбежной, мы примем решение вместе с гражданами Армении», — сказал тогда Пашинян.