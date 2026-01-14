Пашинян заявил о намерении Армении стать членом Евросоюза

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны стать полноправным членом Евросоюза. Выступая на форуме «Армения и мир: на пересечении рисков и возможностей», он назвал этот курс однозначным. Также политик подтвердил, что правительство работает над тем, чтобы привести страну в соответствие с европейскими стандартами. Об этом сообщает ArmenPress.

Пашинян напомнил о законе «О начале процесса вступления в ЕС», который парламент принял в марте, а президент Ваагн Хачатурян подписал 4 апреля. Этот документ официально запустил процесс евроинтеграции. Премьер подчеркнул, что прием в ЕС — это не вопрос геополитической сделки, а требование соответствия стандартам.

«Наша стратегия такова: мы должны очень твердо и ясно идти по пути преобразования Армении в страну, соответствующую стандартам ЕС, как минимум на 97–99%. Когда мы будем соответствовать стандартам, у нас будет два варианта: либо нас примут, либо нет», — сказал Пашинян. Он добавил, что в любом случае Армения останется в выигрыше: либо став членом ЕС, либо превратившись в современное государство европейского уровня.

При этом глава правительства отметил, что Армения осознает невозможность одновременного членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Однако, по его словам, на данном этапе такое совмещение возможно. «Мы ясно заявляем, что мы идем по этому пути. Мы — член ЕАЭС, что означает, что на данный момент нет несовместимости. Поэтому до тех пор, пока совместимость возможна, мы будем оставаться членом ЕАЭС. Когда несовместимость станет неизбежной, мы примем решение вместе с гражданами Армении», — пояснил он.

Процесс евроинтеграции был инициирован властями Армении в марте 2024 года. В сентябре внепарламентское объединение «Платформа демократических сил» внесло соответствующий законопроект в порядке гражданской инициативы. После сбора более 50 тыс. подписей документ был одобрен правительством в январе 2025 года и передан в парламент, который принял его в окончательном чтении 26 марта.