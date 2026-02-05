 Перейти к основному контенту
0

В Венгрии началось строительство АЭС «Пакш-2» с участием России

В венгерском Пакше началось строительство АЭС «Пакш-2»
Фото: ase-ec.ru
Фото: ase-ec.ru

В венгерском городе Пакш началось строительство крупнейшего российского проекта в Европе — АЭС «Пакш-2». 5 февраля на территории будущей АЭС залили первый бетон для фундамента, сообщает Magyar Nemzet.

На церемонии присутствовали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и бывший министр, отвечавший за расширение АЭС «Пакш», Янош Шюли.

Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты
Политика
Проект атомной электростанции

Гросси заявил, что проект «Пакш-2» является одним из лучших примеров того, как двигаться вперед в современном мире. По его мнению, инвестиции, которые осуществляет Венгрия, способны обеспечить переход к безуглеродному производству электроэнергии в Европе. Шюли отметил, что строительство новой АЭС в Венгрии — это вопрос не только энергетической, но и национальной безопасности. Сийярто, в свою очередь, добавил, что государство сможет производить около 70% электроэнергии в стране самостоятельно, что позволит освободиться от волатильных цен на импортное электричество.

В ноябре 2025 года США вывели из-под санкций проект АЭС. По словам госсекретаря Марко Рубио, это необходимо для того, чтобы Венгрия стала энергетически независимой. Спустя несколько дней США разрешили банкам, связанным со строительством АЭС, проводить финансовые операции. В их список вошли Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Центробанк, ВЭБ, банк «Открытие» и другие.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
МАГАТЭ АЭС Пакш строительство АЭС Венгрия
