Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты

Проект атомной электростанции (Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости)

Вторая атомная электростанция в Казахстане будет построена в Алма-Атинской области. Постановление, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, было опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

«Принять решение о строительстве ядерной установки «Вторая атомная электрическая станция» и районе строительства ядерной установки — Жамбылский район Алматинской области», — постановило правительство.

Строительство первой АЭС в Жамбылском районе началось в августе 2025 года. В июне 2025 года было объявлено, что реализацию проекта возглавит «Росатом». Начало эксплуатации АЭС запланировано на 2035–2036 годы.

В том же году вице-премьер Казахстана Роман Скляр высказал предположение о том, что вторую и третью АЭС будет строить Китай.