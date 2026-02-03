 Перейти к основному контенту
0

Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты

Проект атомной электростанции
Проект атомной электростанции (Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости)

Вторая атомная электростанция в Казахстане будет построена в Алма-Атинской области. Постановление, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, было опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана.

«Принять решение о строительстве ядерной установки «Вторая атомная электрическая станция» и районе строительства ядерной установки — Жамбылский район Алматинской области», — постановило правительство.

Россия и Казахстан начали строительство первой АЭС
Экономика
Фото:Госкорпорация «Росатом»

Строительство первой АЭС в Жамбылском районе началось в августе 2025 года. В июне 2025 года было объявлено, что реализацию проекта возглавит «Росатом». Начало эксплуатации АЭС запланировано на 2035–2036 годы.

В том же году вице-премьер Казахстана Роман Скляр высказал предположение о том, что вторую и третью АЭС будет строить Китай.

