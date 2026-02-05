 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем

Сюжет
Война санкций
Контейнеровоз Baltic Spirit
Контейнеровоз Baltic Spirit (Фото: Estonian Police)

Эстония отпустила задержанный контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем — судно отошло из порта Мууга под Таллином в ночь на 5 февраля после того, как был завершен таможенный контроль, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В порт судно доставили накануне для проверки. На судне находятся 23 человека — все граждане России.

Контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов задержали 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) вместе с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.Его задержали близ острова Найссаар на пути Россию.

В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза
Общество
Фото:PPA

Как сообщала ERR, власти Эстонии подозревали контейнеровоз в связях с контрабандой из Эквадора. При этом указывалась, что контейнеровоз, как отмечается, пришел в воды Эстонии для бункеровки (заправки).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Эстония Россия контейнеровоз контрабанда
Материалы по теме
Лавров считает, что заявления США о сотрудничестве не вяжутся с санкциями
Политика
В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ
Политика
Эстония задержала контейнеровоз с россиянами по подозрению в контрабанде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Госдуме обратили внимание на схему уклонения майнеров от налогов Крипто, 14:10
European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом Спорт, 14:01
В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 14:01
Оператор «Северного потока» представил семь аргументов против санкций ЕСПодписка на РБК, 13:59
В Belgee объяснили подорожание своих машин в России Авто, 13:59
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет Спорт, 13:53
ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине Политика, 13:53
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудников Образование, 13:52
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев Политика, 13:48
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону Общество, 13:48
Экорейтинг: названы самые экологичные и неблагоприятные районы Москвы Недвижимость, 13:46
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем Политика, 13:45