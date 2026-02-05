Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем

Контейнеровоз Baltic Spirit (Фото: Estonian Police)

Эстония отпустила задержанный контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем — судно отошло из порта Мууга под Таллином в ночь на 5 февраля после того, как был завершен таможенный контроль, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В порт судно доставили накануне для проверки. На судне находятся 23 человека — все граждане России.

Контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов задержали 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) вместе с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.Его задержали близ острова Найссаар на пути Россию.

Как сообщала ERR, власти Эстонии подозревали контейнеровоз в связях с контрабандой из Эквадора. При этом указывалась, что контейнеровоз, как отмечается, пришел в воды Эстонии для бункеровки (заправки).