Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем — судно отошло из порта Мууга под Таллином в ночь на 5 февраля после того, как был завершен таможенный контроль, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
В порт судно доставили накануне для проверки. На судне находятся 23 человека — все граждане России.
Контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов задержали 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) вместе с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.Его задержали близ острова Найссаар на пути Россию.
Как сообщала ERR, власти Эстонии подозревали контейнеровоз в связях с контрабандой из Эквадора. При этом указывалась, что контейнеровоз, как отмечается, пришел в воды Эстонии для бункеровки (заправки).
