В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза

Фото: PPA

Эстонские власти посчитали, что контейнеровоз под флагом Багамских островов мог перевозить контрабанду из Эквадора, в связи с чем судно задержано во внутренних водах республики. Это произошло 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск), сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Следственный отдел налогово-таможенного департамента совместно с полицией и военно-морскими силами Эстонии в ходе совместной операции задержал во внутренних водах ЭР контейнеровоз под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора», — говорится в сообщении.

Контейнеровоз задержали близ острова Найссаар. Он следовал в Россию. Экипаж не оказывал сопротивления во время задержания.

В спецназе отметили, что судно не относится к теневому флоту России, а также не попадает под санкции Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — отметил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

На борту находились 23 человека, все — граждане России. Эстонцев среди экипажа судна не было. На борту находятся чиновники следственного отдела налогово-таможенного департамента и проводят проверки. По данным радио, контейнеровоз направлялся в Санкт-Петербург из Эквадора. Он прибыл в Эстонию для дозаправки и находился на официальной якорной стоянке.

В конце декабря в Финском заливе пострадал телекоммуникационный кабель компании Elisa. Он находился между Хельсинки и Таллином. Тогда по подозрению в диверсии было задержано судно Fitburg. Оно следовало в Израиль из Санкт-Петербурга. На борту находилось 14 человек, включая россиян, грузин, азербайджанцев и казахстанцев. 12 февраля судно освободили и арестовали для проведения расследования. Следствие продолжается.