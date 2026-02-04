 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза

Эстонские власти задержали контейнеровоз, шедший под флагом Багамских островов
Фото: PPA
Фото: PPA

Эстонские власти посчитали, что контейнеровоз под флагом Багамских островов мог перевозить контрабанду из Эквадора, в связи с чем судно задержано во внутренних водах республики. Это произошло 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск), сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Следственный отдел налогово-таможенного департамента совместно с полицией и военно-морскими силами Эстонии в ходе совместной операции задержал во внутренних водах ЭР контейнеровоз под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора», — говорится в сообщении.

Контейнеровоз задержали близ острова Найссаар. Он следовал в Россию. Экипаж не оказывал сопротивления во время задержания.

В спецназе отметили, что судно не относится к теневому флоту России, а также не попадает под санкции Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — отметил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

Британский ВМФ увидел угрозу в российском судне «Синегорск»
Политика
Сухогруз-тяжеловоз &laquo;Синегорск&raquo;.

На борту находились 23 человека, все — граждане России. Эстонцев среди экипажа судна не было. На борту находятся чиновники следственного отдела налогово-таможенного департамента и проводят проверки. По данным радио, контейнеровоз направлялся в Санкт-Петербург из Эквадора. Он прибыл в Эстонию для дозаправки и находился на официальной якорной стоянке.

В конце декабря в Финском заливе пострадал телекоммуникационный кабель компании Elisa. Он находился между Хельсинки и Таллином. Тогда по подозрению в диверсии было задержано судно Fitburg. Оно следовало в Израиль из Санкт-Петербурга. На борту находилось 14 человек, включая россиян, грузин, азербайджанцев и казахстанцев. 12 февраля судно освободили и арестовали для проведения расследования. Следствие продолжается.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Эстония контейнеровоз задержание контрабанда
Материалы по теме
Финансовая гвардия Италии задержала судно, пришедшее из Новороссийска
Политика
Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию
Политика
Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Стало известно, когда Долина купила квартиру в Юрмале Общество, 08:59
Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби Политика, 08:50
Тихое взыскание: как ФНС доначисляет налоги зарубежным компаниям россиянПодписка на РБК, 08:40
Напавшую с ножом на одноклассницу в Красноярском крае отправили в ИВС Общество, 08:39
70 лет золоту сборной СССР по хоккею на дебютной Олимпиаде. Как это было Спорт, 08:33
В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза Общество, 08:33
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина Политика, 08:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Минобороны сообщило, что за ночь над Россией сбито 24 беспилотника Политика, 08:12
«Пугающе идеальные лица»: почему индустрия красоты растет даже в кризисПодписка на РБК, 08:09
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов Политика, 08:07
₽12 трлн без санкций. Какие способы разморозки активов россиян сработалиПодписка на РБК, 08:02
Синоптик предсказал самую холодную пятидневку в XXI веке Город, 07:53
Axios узнал о переносе переговоров США и Ирана в Оман Политика, 07:31