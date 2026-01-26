Постпред России рассказал о контактах с представителем США в ОБСЕ

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал в интервью РБК о контактах с США на полях организации, а также о том, как он оценивает ситуацию вокруг Гренландии

Дмитрий Полянский (Фото: Лев Радин / Zuma / ТАСС)

Контакты с представителями США в ОБСЕ носят непубличный характер, сообщил в интервью РБК новый постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

«Да, мы пообщались и будем общаться еще», — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли ему встретиться со своей американской коллегой за первую неделю работы в Вене. Непубличность диалога он называет одним из плюсов ОБСЕ: «Несмотря на использование здесь мегафонной дипломатии, здесь все же нет медийной накрутки и ажиотажа вокруг происходящего, зато есть большое пространство для разговоров на полях и отдельных встреч. Это все можно и нужно использовать».

Сейчас американскую миссию при ОБСЕ возглавляет временная поверенная Кейт Ребхольц. По оценке Полянского, то, что США не назначили своего постоянного представителя, говорит о том, что эта организация у них не в приоритете. «Единственное, что американская администрация выражает четко, — это стремление к экономии на работе ОБСЕ. В бюджетных структурах организации идут непростые разговоры о том, как выдержать те параметры сокращения бюджета, на которых настаивают США. В чем-то ситуация схожа с той, что сложилась в ООН, где американцы говорят о необходимости существенной экономии. Но бюджет ОБСЕ и ее активность гораздо скромнее, резонанса здесь меньше», — рассказал РБК российский представитель.

Отвечая на вопрос, станет ли возможное военное вмешательство США в Гренландии поводом для новой большой войны в Европе, Полянский подчеркнул, что «эта тема касается отношений США с их европейскими партнерами, прежде всего — с Данией».

«Мы много лет выступали за то, чтобы все шаги в международной политике базировались на международном праве. Европейцы и американцы в ответ использовали лукавую формулу «Миропорядок, основанный на правилах». Мы выводили их на чистую воду, говоря, что это не одно и то же, они с нами спорили. И вот сейчас они получили то, чего хотели, — сейчас они столкнулись с миропорядком, основанным на правилах, просто им эти правила, которые написали и продавливают американцы, не нравятся», — сказал дипломат. По его оценке, ситуацию с Гренландией «европейцы заслужили» — «своей политикой, своей беспринципностью и стремлением потакать ущербной концепции миропорядка, основанного на правилах, которая сейчас оборачивается против них».