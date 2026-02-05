 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 °C

В Подмосковье минувшей ночью температура опустилась до минус 30,1 градуса
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такие показатели были в Зарайске.

В Москве на ВДНХ было минус 18,1 °C при норме минус 12,3 °C. На Балчуге температура составила минус 13,7 °C, в Тушино — минус 23,6 °C, в Бутово — минус 24,4 °C, в Новой Москве (Михайловское) — минус 28,6 °C.

Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Текущую неделю синоптики называли самой холодной согласно климатическим нормам. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что пик морозов еще впереди.

Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

