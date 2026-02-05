Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 °C

В Подмосковье минувшей ночью температура опустилась до минус 30,1 градуса

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такие показатели были в Зарайске.

В Москве на ВДНХ было минус 18,1 °C при норме минус 12,3 °C. На Балчуге температура составила минус 13,7 °C, в Тушино — минус 23,6 °C, в Бутово — минус 24,4 °C, в Новой Москве (Михайловское) — минус 28,6 °C.

Текущую неделю синоптики называли самой холодной согласно климатическим нормам. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что пик морозов еще впереди.