Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье осадков не ожидается, а туманы в прогнозе не фигурируют, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, туманы при такой погодной ситуации возможны в основном там, где происходит резкое понижение температуры к утренним часам, однако метеостанции туман не фиксировали.

«И на завтра тоже в прогнозе нигде не звучит слово «туман», — сказала Позднякова.

Она также пояснила, что в холодную погоду изморозь формироваться не должна. По словам синоптика, она может появиться, если после холодной погоды начнется перемещение более теплого и влажного воздуха в горизонтальном направлении — тогда влага будет конденсироваться на холодных поверхностях — например, на ветках деревьев и элементах зданий.

Температура воздуха в Москве 4 февраля будет достигать минус 18 градусов, жителей ждет холодный и облачный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

5 февраля в Москве температура будет колебаться от минус 15 до минус 21 градуса.

Текущую неделю синоптики называли самой холодной согласно климатическим нормам. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что пик морозов еще впереди.