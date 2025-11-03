МИД выразил поддержку нейтралитету Панамского канала

Панамский канал (Фото: Mauricio Valenzuela / dpa / Global Look Press)

Россию и Панаму связывают взаимовыгодные отношения, Москва поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала. Об этом говорится в сообщении МИД России по случаю Дня независимости центральноамериканского государства.

«Сегодня отношения России и Панамы продолжают последовательно развиваться на условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Россия рассматривает Панаму в качестве выгодного торгового партнера и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала», — сказано в публикации.

Российская империя признала независимость Панамы 24 ноября 1903 года, между государствами сразу были налажены консульские и торговые отношения, напомнили в российском ведомстве. При этом официально дипломатические отношения у Москвы с Панамой были установлены в марте 1991-го, добавили там.

В российском МИДе также напомнили о важном моменте истории, когда советские подлодки проходили в ноябре—декабре 1942 года через Панамский канал, чтобы защитить конвой с ленд-лизом. «Во время пребывания в водах канала советские моряки были тепло и радушно приняты панамцами, которые помогли им провести необходимые ремонтные работы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее МИД Панамы принял решение отозвать посла республики в России Холмана Делберта Катлина Тодда. Это произошло через два месяца после официального вступления в должность: посол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову 10 февраля 2025 года. МИД Панамы тогда пояснил, что должность посла свободно назначаемая и сменяемая, в связи с чем увольнение не требует публичного обоснования.

Президент США Дональд Трамп грозил вернуть Панамский канал под управление США из-за «смехотворно» высоких тарифов за проход. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил, что судоходный путь полностью принадлежит его стране, суверенитет и независимость которой «не могут быть предметом обсуждения».