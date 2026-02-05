Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией

Захарова ответила на заявления Латвии и Эстонии о переговорах с Россией

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявления Латвии и Эстонии о необходимости переговоров с Россией.

«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», — сказала Захарова в беседе с «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией.

До этого Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников писало, что правительства европейских стран призывают ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту.

Алар Карис отметил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял американский президент Дональд Трамп.

«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал он.

Премьер-министр Латвии также заявила, что европейская сторона должна участвовать в переговорном процессе, однако призвала и дальше «изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции».