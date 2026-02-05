Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, сообщило в телеграм-канале издание «Страна».
На опубликованной фотографии Туск стоит у вагона поезда, где его встречает украинская делегация.
В понедельник, 2 февраля, польский премьер написал в соцсети X, что в ближайшие дни посетит Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского.
Польша продолжает поддерживать Украину, однако в Варшаве иногда возникает ощущение, что эта поддержка не всегда воспринимается должным образом, заявил в декабре Туск. По словам польского премьера, обеим сторонам необходимо больше терпения и взаимопонимания, в том числе в вопросах, связанных с прошлым. При этом Туск подчеркнул, что Польша и дальше будет оказывать Киеву всестороннюю помощь.
Также в декабре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о намерении передать Украине истребители МиГ в обмен на антидроновые системы, отметив высокий уровень украинского опыта в этой сфере.
Фактором напряженности в отношениях Киева и Варшавы остается вопрос массовых убийств польского населения украинскими националистами в 1942–1943 годах на Волыни. В 2025 году Украина впервые дала разрешение на эксгумацию жертв.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ