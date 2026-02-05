 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: PremierRP / X
Фото: PremierRP / X

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, сообщило в телеграм-канале издание «Страна».

На опубликованной фотографии Туск стоит у вагона поезда, где его встречает украинская делегация.

В понедельник, 2 февраля, польский премьер написал в соцсети X, что в ближайшие дни посетит Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

Туск заявил, что Европе конец, если она не вооружится
Политика
Дональд Туск

Польша продолжает поддерживать Украину, однако в Варшаве иногда возникает ощущение, что эта поддержка не всегда воспринимается должным образом, заявил в декабре Туск. По словам польского премьера, обеим сторонам необходимо больше терпения и взаимопонимания, в том числе в вопросах, связанных с прошлым. При этом Туск подчеркнул, что Польша и дальше будет оказывать Киеву всестороннюю помощь.

Также в декабре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о намерении передать Украине истребители МиГ в обмен на антидроновые системы, отметив высокий уровень украинского опыта в этой сфере.

Фактором напряженности в отношениях Киева и Варшавы остается вопрос массовых убийств польского населения украинскими националистами в 1942–1943 годах на Волыни. В 2025 году Украина впервые дала разрешение на эксгумацию жертв.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Польша Дональд Туск Украина визит
Дональд Туск фото
Дональд Туск
премьер-министр Польши
22 апреля 1957 года
