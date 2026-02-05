Посол России предупредил о реакции на изменение позиции Фарер по санкциям
Изменение властями Фарерских островов позиции по санкционной политике в отношении России не останется без реакции Москвы, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью «РИА Новости».
Поводом для заявления стало решение парламента Фарерских островов поддержать санкции против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», а также заявления правительства автономии о необходимости следовать ограничительным мерам Евросоюза и Норвегии.
«Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны», — сказал Барбин.
Дипломат напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять ответные меры на Фарерские острова после введения санкций ЕС в связи с воссоединением с Крымом. Тогда автономия, не входящая в Евросоюз, сохранила доступ своей рыбы и рыбопродуктов на российский рынок, заверив Москву, что не будет присоединяться к антироссийским ограничениям.
Фарерские острова, автономная территория в составе Королевства Дания, ранее расширили основания для введения ограничений в отношении российских рыбопромышленных компаний. В начале декабря парламент архипелага одобрил законопроект, позволяющий с 1 января 2026 года применять санкции против российских судов по аналогии с мерами ЕС и Норвегии.
Как сообщило Politiken, власти архипелага считают, что российские рыболовные суда могут быть связаны с разведывательной деятельностью и угрозами критической инфраструктуре, включая подводные кабели.
В МИД России тогда заявили, что новые ограничения могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ