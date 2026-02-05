 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Посол России предупредил о реакции на изменение позиции Фарер по санкциям

Барбин: решение Фарерских островов поддержать санкции не останется без ответа
Сюжет
Война санкций
Владимир Барбин
Владимир Барбин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Изменение властями Фарерских островов позиции по санкционной политике в отношении России не останется без реакции Москвы, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью «РИА Новости».

Поводом для заявления стало решение парламента Фарерских островов поддержать санкции против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», а также заявления правительства автономии о необходимости следовать ограничительным мерам Евросоюза и Норвегии.

«Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны», — сказал Барбин.

Дипломат напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять ответные меры на Фарерские острова после введения санкций ЕС в связи с воссоединением с Крымом. Тогда автономия, не входящая в Евросоюз, сохранила доступ своей рыбы и рыбопродуктов на российский рынок, заверив Москву, что не будет присоединяться к антироссийским ограничениям.

Politico узнало о задержке проекта новых санкций ЕС против России
Политика
Фото:Mark Renders / Getty Images

Фарерские острова, автономная территория в составе Королевства Дания, ранее расширили основания для введения ограничений в отношении российских рыбопромышленных компаний. В начале декабря парламент архипелага одобрил законопроект, позволяющий с 1 января 2026 года применять санкции против российских судов по аналогии с мерами ЕС и Норвегии.

Как сообщило Politiken, власти архипелага считают, что российские рыболовные суда могут быть связаны с разведывательной деятельностью и угрозами критической инфраструктуре, включая подводные кабели.

В МИД России тогда заявили, что новые ограничения могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Фарерские острова санкции Россия посол
Материалы по теме
Politico узнало о задержке проекта новых санкций ЕС против России
Политика
Лавров считает, что заявления США о сотрудничестве не вяжутся с санкциями
Политика
Bloomberg узнал о планах ЕС по санкциям против российских платины и меди
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Эксперты напомнили о «третьем факторе» на фоне отмены ДСНВ
РАДИО
 Политика, 12:37
ЦБ выпустил монеты с изображением огнеметной системы «Солнцепек» Финансы, 12:33
Пользователи сообщили о сбое в работе Т-Банка Технологии и медиа, 12:33
75% готовы доплачивать за полезный перекус. Как зайти на этот рынокПодписка на РБК, 12:30
Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 °C Общество, 12:27
Кремль выразил сожаление из-за непродления договора о ядерных ракетах Политика, 12:27
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кириленко назвал лучших баскетболистов в истории Спорт, 12:24
Дилеры назвали минусы работы с китайскими марками. Причины и последствия Авто, 12:23
Россиянам напомнили о штрафе до ₽700 тыс. за борщевик и американский клен Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Российский хакер получил 16 лет за госизмену Политика, 12:12
В ХМАО возле заправки загорелся бензовоз Общество, 12:07
Климат против здравого смысла: откуда берутся аномальные морозыПодписка на РБК, 12:06