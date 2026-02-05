Посол России предупредил о реакции на изменение позиции Фарер по санкциям

Владимир Барбин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Изменение властями Фарерских островов позиции по санкционной политике в отношении России не останется без реакции Москвы, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью «РИА Новости».

Поводом для заявления стало решение парламента Фарерских островов поддержать санкции против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», а также заявления правительства автономии о необходимости следовать ограничительным мерам Евросоюза и Норвегии.

«Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны», — сказал Барбин.

Дипломат напомнил, что в 2014 году Россия не стала распространять ответные меры на Фарерские острова после введения санкций ЕС в связи с воссоединением с Крымом. Тогда автономия, не входящая в Евросоюз, сохранила доступ своей рыбы и рыбопродуктов на российский рынок, заверив Москву, что не будет присоединяться к антироссийским ограничениям.

Фарерские острова, автономная территория в составе Королевства Дания, ранее расширили основания для введения ограничений в отношении российских рыбопромышленных компаний. В начале декабря парламент архипелага одобрил законопроект, позволяющий с 1 января 2026 года применять санкции против российских судов по аналогии с мерами ЕС и Норвегии.

Как сообщило Politiken, власти архипелага считают, что российские рыболовные суда могут быть связаны с разведывательной деятельностью и угрозами критической инфраструктуре, включая подводные кабели.

В МИД России тогда заявили, что новые ограничения могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.