МИД России пообещал ответить на возможные санкции Фарер против рыбаков

Россия ответит на возможные санкции Фарерских островов в отношении российских рыбаков, предупредила представитель МИДа. Власти архипелага хотят ограничить работу двух российских рыболовецких компаний из-за «шпионажа»

Фарерские острова (Фото: Olaf Krüger / imagebroker.com / Global Look Press)

Принятые Фарерскими островами (автономная территория Королевства Дания) ограничения для российских рыбаков будут встречены адекватными ответными мерами, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что новые недружественные действия автономии вызывают сомнения в готовности фарерской стороны придерживаться соглашения о сотрудничестве в рыболовной сфере между СССР и Фарерскими островами, подписанного 27 ноября 1977 года.

«Потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер», — передает слова Захаровой «РИА Новости».

2 декабря парламент Фарерских островов принял законопроект, расширяющий полномочия территории при применении санкций в отношении российских судов, сообщило местное издание KVF. Из 29 депутатов 17 проголосовали «за», 12 — «против». Власти хотят ввести рестрикции против российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» по аналогии с рестрикциями ЕС и Норвегии. Они считают, что их суда, ведущие промысел в водах архипелага, являются «частью российской разведывательной кампании, в рамках которой осуществлялся шпионаж и саботаж критически важной инфраструктуры, включая подводные кабели», отмечает портал Politiken.

В 2023-м правительство Фарерских островов уже сообщало о намерении ограничить доступ в местные порты для российских судов. Право заходить в них планировали оставить только для траулеров, которые ведут промысел в водах архипелага в соответствии с двухсторонним соглашением между Россией и автономией.

Росрыболовство тогда предложило правительству запретить импорт в Россию рыбной продукции с Фарерских островов. Ввести эту меру предлагалось «в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий». Ведомство уточнило, что Россия импортирует с Фарерских островов в основном мороженую сельдь, скумбрию и мойву. Служба привела данные из статистики, согласно которым в период с 2018 по 2022 год объем импорта с Фарерских островов в Россию снизился вдвое (с 144,1 тыс. до 71,5 тыс. т).

Фарерский архипелаг насчитывает 18 островов, расположенных в северной части Атлантического океана между Норвегией, Исландией и Шотландией. Население — 50,7 тыс. человек. Столицей является город Торсхавн.