Al Hadath узнал, когда пройдут похороны сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи (Фото: Reuters)

Похороны сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама пройдут 6 февраля в городе Бени-Валид, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в семье Каддафи.

«Источник также сообщил телеканалу Al Hadath, что делегация из племени аль-Каддафа получила тело. По его словам, похороны состоятся в пятницу в городе Бени-Валид на северо-западе Ливии», — передает телеканал.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что похороны состоятся в городе Сирт.

Сейф аль-Ислам был убит 3 февраля в саду своего дома недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Источник, близкий к семье Каддафи, отметил, что это произошло после столкновений с вооруженными лицами.

Ряд ливийских СМИ сообщили, что Сейф погиб в ходе боя с силами, которые подчиняются 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии, свою причастность к убийству оно отрицает.

Причиной смерти, согласно данным Генпрокуратуры Ливии, стали огнестрельные ранения. Прокуратура также отметила, что устанавливает личности подозреваемых и предпринимает процессуальные шаги для возбуждения уголовного дела, передает телеканал.