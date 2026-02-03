 Перейти к основному контенту
Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии

Второго сына Каддафи Саифа убили в ходе боев в Ливии
Саиф аль-Ислам Каддафи
Саиф аль-Ислам Каддафи (Фото: Ismail Zitouny / Reuters)

Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын Муаммара Каддафи, был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада в Ливии, сообщает ливийский телеканал Al Ahrar.

Телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источник в семье Каддафи также сообщил, что сын бывшего ливийского лидера Саиф погиб в результате вооруженных столкновений.

При этом источник, близкий к семье Каддафи, рассказал «Аль-Хадат», что Саифа убили четыре человека в саду его дома недалеко от города Эз-Завия на западе Ливии. По его словам, «преступники скрылись с места происшествия сразу после нанесения ему ранений в саду его дома».

Как рассказали источники в политической группе Каддафи, «вооруженные лица вывели из строя камеры наблюдения в резиденции» Саифа. Он вступил с ними в перестрелку и был убит в 14:30 по местному времени (15:30 мск), уточнили источники. В настоящее время организовали операцию для извлечения тела Саифа.

Источник, близкий к семье Каддафи, отметил, что это произошло после столкновений, продолжавшихся с полудня.

Как пишет «Аль-Хадат», ряд ливийских СМИ писали, что Саиф погиб в ходе вооруженного столкновения с силами, подчиняющимися 444-й боевой бригаде, близ месторождения Хаммад.

При этом 444-я боевая бригада — военное подразделение, действующее при Правительстве национального единства Ливии — отрицает свою причастность к убийству. «В городе Эз-Завия или в его географических пределах нет воинских подразделений или полевого развертывания <...> бригада не имеет отношения к произошедшему в Эз-Завии, и у нее нет никакой прямой или косвенной связи со столкновениями там», — передает заявление бригады телеканал «Аль-Хадат».

Абдулла Отман, представитель Саифа аль-Ислама Каддафи на Ливийском форуме политического диалога, подтвердил смерть Муаммара Каддафи, не раскрывая подробностей, сообщает Al Khaleej. «Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся. Муджахид Саиф аль-Ислам Каддафи находится под защитой Бога», — написал он в соцсетях.

В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба
Политика
Мохаммед Али аль-Хаддад (в центре)

Саиф аль-Ислам Каддафи родился 25 июня 1972 года, он является вторым сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. 

В 1997—1998 годах он был инициатором создания «Международного фонда сотрудничества в области благотворительности Каддафи». В качестве главы фонда Саиф вел переговоры с афганскими талибами и филиппинскими повстанцами об освобождении западных заложников. В 2003 году активно участвовал в переговорах по торговым отношениям с Великобританией.

В 2008 году Саиф заявил о своем уходе из политики, исключив намерение стать преемником отца. В 2010 году принимал активное участие в ослаблении блокады сектора Газа.

В 2021 году прокуратура официального правительства Ливии выдала ордер на его арест по подозрению в связях с бойцами частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.

Материал дополняется

Егор Алимов
Муаммар Каддафи
