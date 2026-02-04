Двоюродный брат сына Каддафи рассказал о его словах за минуты до убийства
Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын лидера Ливии Муаммара Каддафи, перед смертью увидел, как кто-то перелез через стену дома, после чего связь с ним прервалась, сообщил двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи, передает «РИА Новости».
«Доктор был на связи с одним из членов своей политической группы, который услышал, как он сказал: «Мы видим, что кто-то перепрыгнул через стену дома. Какое-то странное движение». После этого связь прервалась, началась стрельба», — сказал он.
Один из знакомых Каддафи-младшего, по словам двоюродного брата, покинул дом, в котором тот находился, незадолго до произошедшего. Узнав об инциденте, он сразу вернулся и обнаружил убитыми Саифа и одного из его подчиненных.
Второй сын Каддафи был убит 3 февраля в саду своего дома недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Источник, близкий к семье Каддафи, отметил, что это произошло после столкновений с вооруженными лицами.
Ряд ливийских СМИ сообщали, что Саиф погиб в ходе боя с силами, которые подчиняются 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии, свою причастность к убийству оно отрицает.
Причиной смерти, согласно данным Генпрокуратуры Ливии, стали огнестрельные ранения. Прокуратура также отметила, что устанавливает личности подозреваемых и предпринимает процессуальные шаги для возбуждения уголовного дела, передает телеканал.
Саиф аль-Ислам Каддафи будет похоронен в городе Сирт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье.
