 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Двоюродный брат сына Каддафи рассказал о его словах за минуты до убийства

Саиф аль-Ислам Каддафи
Саиф аль-Ислам Каддафи (Фото: Ismail Zetouni / Reuters)

Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын лидера Ливии Муаммара Каддафи, перед смертью увидел, как кто-то перелез через стену дома, после чего связь с ним прервалась, сообщил двоюродный брат погибшего Ахмед аз-Заррук Каддафи, передает «РИА Новости».

«Доктор был на связи с одним из членов своей политической группы, который услышал, как он сказал: «Мы видим, что кто-то перепрыгнул через стену дома. Какое-то странное движение». После этого связь прервалась, началась стрельба», — сказал он.

СМИ узнали об угрозе ареста сыну Каддафи за связи с ЧВК Вагнера
Политика
Саиф аль-Ислам Каддафи

Один из знакомых Каддафи-младшего, по словам двоюродного брата, покинул дом, в котором тот находился, незадолго до произошедшего. Узнав об инциденте, он сразу вернулся и обнаружил убитыми Саифа и одного из его подчиненных.

Второй сын Каддафи был убит 3 февраля в саду своего дома недалеко от города Зинтан на западе Ливии. Источник, близкий к семье Каддафи, отметил, что это произошло после столкновений с вооруженными лицами.

Ряд ливийских СМИ сообщали, что Саиф погиб в ходе боя с силами, которые подчиняются 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии, свою причастность к убийству оно отрицает.

Причиной смерти, согласно данным Генпрокуратуры Ливии, стали огнестрельные ранения. Прокуратура также отметила, что устанавливает личности подозреваемых и предпринимает процессуальные шаги для возбуждения уголовного дела, передает телеканал.

Саиф аль-Ислам Каддафи будет похоронен в городе Сирт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Муаммар Каддафи убийство Ливия
Материалы по теме
Сына Каддафи разрешили выпустить под залог в $11 млн после 10 лет ареста
Политика
СМИ узнали об угрозе ареста сыну Каддафи за связи с ЧВК Вагнера
Политика
В МИДе заявили о необходимости допустить к выборам в Ливии сына Каддафи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10