Политика⁠,
0

Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии

Сейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи (Фото: ZUMA / Global Look Press)

Сейфа аль-Ислама Каддафи, второго сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, убитого во вторник четырьмя боевиками, похоронят в городе Сирт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье. Во время нападения Сейф аль-Ислам отдыхал в саду своего дома один в городе Эз‑Зинтан на западе Ливии.

Политическая группа Каддафи сообщила, что вооруженные люди перепрыгнули через садовую стену и застрелили его.

Генеральная прокуратура Ливии заявила, что следователи и судебно-медицинские эксперты осмотрели тело. По данным ведомства, причиной смерти стали огнестрельные ранения. Прокуратура также отметила, что устанавливает личности подозреваемых и предпринимает процессуальные шаги для возбуждения уголовного дела, передает телеканал.

Сына Каддафи убили в ходе боев в Ливии
Политика
Саиф аль-Ислам Каддафи

Ранее телеканал «Аль-Хадат» отмечал, что ряд ливийских СМИ сообщал, что Саиф погиб в ходе боя с силами, подчиняющимися 444-й боевой бригаде.
При этом 444-я боевая бригада — военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии — отрицало свою причастность к убийству.

Саиф аль-Ислам Каддафи родился 25 июня 1972 года, он был вторым сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя.

В 1997–1998 годах он был инициатором создания «Международного фонда сотрудничества в области благотворительности Каддафи». В качестве главы фонда Саиф вел переговоры с афганскими талибами и филиппинскими повстанцами об освобождении западных заложников.

В 2008 году Саиф заявил о своем уходе из политики, исключив намерение стать преемником отца.

