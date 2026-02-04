Сервис TenChat опроверг информацию об утечке данных

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-служба TenChat опровергла РБК информацию о том, что информация из базы данных сервиса оказалась в открытом доступе.

Ранее телеграм-канал True OSINT (Open Source Intelligence, разведка на основе открытых источников) писал, что «хакеры заявили о получении базы пользователей объемом 1,2 млн строк», включая имена, телефоны и ИНН пользователей.

«Однако фактчекинга этих заявлений не проводилось, доказательства отсутствуют. Информации об обороте (предложения покупки/продажи) с базой данных TenChat нигде не зафиксировано», — добавили в пресс-службе.

В компании уточнили, что все данные находятся под защитой, «внешнего доступа к ним не было и нет».

«Компания уделяет вопросам безопасности абсолютный приоритет. По внутреннему аудиту тревожных сигналов не зафиксировано <...> На данный момент все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

TenChat — российская деловая социальная сеть, ориентированная на профессиональное общение, развитие личного бренда, проверку контрагентов. В прошлом году она стала лучшим в России приложением для деловых коммуникаций.