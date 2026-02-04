 Перейти к основному контенту
Политика
Си Цзиньпин заявил о поддержке переговоров в Абу-Даби

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поддержал консультации по безопасности, которые проводятся в Абу-Даби между Россией, США и Украиной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности», — уточнил Ушаков.

Как выглядит Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров. Видео
Политика

Второй раунд переговоров между США, Украиной и Россией стартовал в Абу-Даби днем 4 февраля. Встречи продолжатся в четверг, 5 февраля. Консультации вновь пройдут в закрытом режиме, пресс-конференции по ее итогам не будет. Второй раунд переговоров, по данным Politico, может быть более продуктивным, нежели ожидается. Ключевой темой, как ожидается, станет территориальный вопрос, а также обсуждение гарантий безопасности.

Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В переговорную группу со стороны Украины вошли Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и другие представители администрации. В ОАЭ также прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Ксения Потрошилина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Абу-Даби консультация Китай Юрий Ушаков
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
