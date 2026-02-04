Си Цзиньпин заявил о поддержке переговоров в Абу-Даби

Си Цзиньпин (Фото: Vincent Thian / AP / ТАСС)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поддержал консультации по безопасности, которые проводятся в Абу-Даби между Россией, США и Украиной. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Председатель КНР, в частности, поддерживает ведущиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности», — уточнил Ушаков.

Второй раунд переговоров между США, Украиной и Россией стартовал в Абу-Даби днем 4 февраля. Встречи продолжатся в четверг, 5 февраля. Консультации вновь пройдут в закрытом режиме, пресс-конференции по ее итогам не будет. Второй раунд переговоров, по данным Politico, может быть более продуктивным, нежели ожидается. Ключевой темой, как ожидается, станет территориальный вопрос, а также обсуждение гарантий безопасности.

Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В переговорную группу со стороны Украины вошли Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов и другие представители администрации. В ОАЭ также прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф.