Как выглядит Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров. Видео
Видео из Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Встреча будет проходить в закрытом режиме. На место уже приехали все делегации. Как выглядит город с начала встречи — в видео РБК.
