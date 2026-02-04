 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Как выглядит Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров. Видео

Видео из Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров
Как выглядит Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров. Видео
Video

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Встреча будет проходить в закрытом режиме. На место уже приехали все делегации. Как выглядит город с начала встречи — в видео РБК.

В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США
Политика
Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела проти тверского судьи Общество, 15:07
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе Общество, 15:03
Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции База знаний, 15:02
Российские войска заняли Староукраинку и Степановку Политика, 15:01
Как интроверту обзавестись полезными знакомыми Образование, 14:57
Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина» Общество, 14:57
Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге Общество, 14:47
Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр Спорт, 14:46
Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры Спорт, 14:44
«Софтлайн» объявил предварительные итоги 2025 года Радио, 14:41
В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса Общество, 14:37
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансы Недвижимость, 14:36
Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты Общество, 14:34
Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы Общество, 14:22