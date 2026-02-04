Видео из Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров

Как выглядит Абу-Даби в день начала второго раунда переговоров. Видео

Video

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Встреча будет проходить в закрытом режиме. На место уже приехали все делегации. Как выглядит город с начала встречи — в видео РБК.