0

Москвичей 4 февраля ждет холодный день без осадков

Синоптики прогнозируют в Москве 4 февраля минус 18 градусов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Температура воздуха в Москве 4 февраля будет достигать минус 18 градусов, жителей ждет холодный и облачный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Дневная температура будет колебаться на отметке от минус 13 до минус 18 градусов при влажности воздуха 75–79%. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 755 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям. Осадков не ожидается.

Всю последующую неделю прогноз обещает, что температура не будет превышать минус 20 градусов днем. 7 февраля ожидается снег.

Температура воздуха в Москве в ночь на 4 февраля составила от минус 18,5 до минус 22,8 градуса, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

В Московской области самые сильные морозы ударили в Серебряных Прудах (-27,2) и Черустях (-28,6).

Читайте РБК в Telegram.

Софья Полковникова
Москва Погода морозы
