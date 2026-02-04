 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге

Сотрудники прокуратуры начали проверять действия соцслужб и школы в Петербурге
Школа № 391
Школа № 391 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга начали проверять действия социальных служб и школы, куда был зачислен убитый в Петербурге мальчик. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Сотрудники ведомства опрашивают сотрудников отдела опеки и попечительства округа Горелово, комплексного центра социального обслуживания Красносельского района и средней школы № 391, в которой погибший мальчик был зачислен в первый класс, но фактически не проходил обучение», — рассказали в прокуратуре. Там также уточнили, что ведомство оценит деятельность органов, которые должны были проверить условия жизни и воспитания мальчика.

В ГД попросили уточнить, состоял ли убитый в Петербурге мальчик на учете
Общество
Татьяна Буцкая

«В то время когда дети в школе, он занимался тем, чем занимался. Это привело к тому, что он попал в поле зрения преступника и стал его жертвой», — рассказала kp.ru омбудсмен Анна Митянина.

Девятилетний ребенок пропал 30 января. Мальчик увез мужчина на автомобиле. Вскоре водителя нашли в Псковской области, а тело ребенка обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области. Убийцу, признавшегося в преступлении, арестовали на два месяца.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство опека Санкт-Петербург
Материалы по теме
Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика
Общество
Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге в суде признал свою вину
Общество
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела проти тверского судьи Общество, 15:07
Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе Общество, 15:03
Международный олимпийский комитет: президент, штаб-квартира, функции База знаний, 15:02
Российские войска заняли Староукраинку и Степановку Политика, 15:01
Как интроверту обзавестись полезными знакомыми Образование, 14:57
Песков отказался обсуждать фильм «Господин Никто против Путина» Общество, 14:57
Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге Общество, 14:47
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тутберидзе рассказала о проблемах Петросян со здоровьем за месяц до Игр Спорт, 14:46
Петросян фразой «была совсем без ноги» рассказала об отборе на Игры Спорт, 14:44
«Софтлайн» объявил предварительные итоги 2025 года Радио, 14:41
В России разработали и подготовили к выпуску вакцину от ротавируса Общество, 14:37
Что нужно знать о замене электросчетчика. Цены, сроки, нюансы Недвижимость, 14:36
Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты Общество, 14:34
Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы Общество, 14:22