Прокуратура проверит органы опеки после убийства мальчика в Петербурге

Школа № 391 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга начали проверять действия социальных служб и школы, куда был зачислен убитый в Петербурге мальчик. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Сотрудники ведомства опрашивают сотрудников отдела опеки и попечительства округа Горелово, комплексного центра социального обслуживания Красносельского района и средней школы № 391, в которой погибший мальчик был зачислен в первый класс, но фактически не проходил обучение», — рассказали в прокуратуре. Там также уточнили, что ведомство оценит деятельность органов, которые должны были проверить условия жизни и воспитания мальчика.

«В то время когда дети в школе, он занимался тем, чем занимался. Это привело к тому, что он попал в поле зрения преступника и стал его жертвой», — рассказала kp.ru омбудсмен Анна Митянина.

Девятилетний ребенок пропал 30 января. Мальчик увез мужчина на автомобиле. Вскоре водителя нашли в Псковской области, а тело ребенка обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области. Убийцу, признавшегося в преступлении, арестовали на два месяца.