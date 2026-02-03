 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Тело пропавшего 9-летнего мальчика нашли в 10 км от дома подозреваемого

Тело пропавшего мальчика нашли в 10 км от дома подозреваемого в его убийстве
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тело пропавшего девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге нашли в 10 км от дома подозреваемого в его убийстве. Его обнаружили у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело ребенка уже отправили на судебную медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Источник РБК уточнил, что 3 февраля следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве.

Ребенок пропал 30 января. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в магазин «Лента» на Таллинском шоссе. Будучи на парковке у магазина, мальчик сел в машину к мужчине, после чего его никто не видел.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика указал, где спрятал тело
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция смогла отследить машину, однако ребенка в ней уже не было. Более 200 волонтеров участвовали в поисках мальчика, а также ими занимались силовые структуры. 1 февраля следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика. По данным телеграм-канала Baza, задержанный — 38-летний мужчина родом из Луганской области, был женат и имеет детей. Он переехал в Петербург, чтобы работать в строительной сфере.

Задержанный признался в убийстве ребенка. Его задержали в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге. По данным «Фонтанки», мужчина рассказал, что утопил ребенка.

