В ГД попросили уточнить, состоял ли убитый в Петербурге мальчик на учете
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила предоставить ей информацию о том, состоял ли убитый девятилетний мальчик в Петербурге на учете у органов опеки. Также она попросила уточнить, проверялись ли условия его жизни и воспитания. Об этом Буцкая сообщила РБК.
Соответствующее обращение она направила на имя начальника управления по опеке и попечительству комитета по социальной политике Петербурга. Выяснилось, что ребенок не посещал школу, в которой учился. «Вопрос по взаимодействию школы и опеки: почему семье не помогли с прохождением ЦПМПК, чтобы он учился в школе», — уточнила Буцкая.
Девятилетний ребенок пропал 30 января. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в местный магазин на Таллинском шоссе. Находясь на парковке у магазина, он сел в машину к мужчине, после чего ребенка никто не видел.
Полиция отследила машину, в которую сел мальчик, однако ребенка в ней уже не было. Поисками занимались силовые структуры и более 200 волонтеров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Его тело нашли у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области.
В дальнейшем полиции удалось задержать обвиняемого, затем он признался в убийстве ребенка. Его нашли в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге. Он рассказал, что ударил мальчика кулаком и утопил. Мужчину арестовали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина