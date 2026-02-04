В ГД попросили уточнить, состоял ли убитый в Петербурге мальчик на учете

Татьяна Буцкая (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила предоставить ей информацию о том, состоял ли убитый девятилетний мальчик в Петербурге на учете у органов опеки. Также она попросила уточнить, проверялись ли условия его жизни и воспитания. Об этом Буцкая сообщила РБК.

Соответствующее обращение она направила на имя начальника управления по опеке и попечительству комитета по социальной политике Петербурга. Выяснилось, что ребенок не посещал школу, в которой учился. «Вопрос по взаимодействию школы и опеки: почему семье не помогли с прохождением ЦПМПК, чтобы он учился в школе», — уточнила Буцкая.

Девятилетний ребенок пропал 30 января. Он сказал родителям, что пойдет гулять и зайдет в местный магазин на Таллинском шоссе. Находясь на парковке у магазина, он сел в машину к мужчине, после чего ребенка никто не видел.

Полиция отследила машину, в которую сел мальчик, однако ребенка в ней уже не было. Поисками занимались силовые структуры и более 200 волонтеров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Его тело нашли у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области.

В дальнейшем полиции удалось задержать обвиняемого, затем он признался в убийстве ребенка. Его нашли в Псковской области и доставили в управление уголовного розыска в Петербурге. Он рассказал, что ударил мальчика кулаком и утопил. Мужчину арестовали.