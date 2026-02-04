Роспотребнадзор предложил маркировать вейпы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продажу вейпов можно регулировать с помощью распространения цифровой маркировки. Этот вопрос прорабатывается. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, цифровая маркировка — «очень быстрый вариант решения», который может дать результат, в том числе в части учета оборота продукции.

«Как только мы начинаем маркировать, мы точно знаем, сколько было, сколько стало. <...> Это позволяет вести учет. Это сейчас тоже, как наше предложение, прорабатывается», — сказала Попова, отвечая на вопрос о борьбе с контрафактом и снижении потребления вейпов (цитата по «Интерфаксу»).

Попова отметила, что без цифровой маркировки с учетом масштабов рынка контролировать продажи будет сложно.

В декабре Министерство промышленности и торговли России предложило ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет.

Если проект примут, нужно будет обязательно маркировать электронные сигареты и аналогичные электрические испарительные устройства многоразового пользования, используемые для потребления никотинсодержащей продукции.