Дума приняла закон о блокировке сайтов, продающих табак и вейпы онлайн
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции — сигарет, кальянов, вейпов, электронных испарителей и устройств нагревания табака.
Такие ресурсы будут включаться в реестр сайтов с информацией, распространение которой запрещено на территории России. Кроме того, авторы инициативы предлагают обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их интернет-ресурсах
Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если президент подпишет закон, нововведения вступят в силу с марта.
Накануне Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
