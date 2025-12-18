Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку электронных сигарет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство промышленности и торговли России предложило ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет. Документ опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Министерство предложило с 1 апреля обязательно маркировать электронные сигареты и аналогичные электрические испарительные устройства многоразового пользования, используемые для потребления никотинсодержащей продукции.

В пояснительной записке говорится, что инициатива призвана повысить контроль государства за производством и оборотом упомянутого сегмента товаров.

С середины июля в России стартовал эксперимент по маркировке электронных сигарет. Бизнес может исполнять предписание по желанию. Эксперимент продлится до 28 февраля 2026 года.

С 15 декабря 2024-го в России начало действовать требование об обязательной маркировке никотинсодержащих жидкостей.