Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Петра Жилкина, обвиняемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мера пресечения будет действовать до 31 марта.
«Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя», — говорится в сообщении пресс-службы. Жилкин признал свою вину и во время допроса, и в ходе слушания.
В отношении него возбудили дело об убийстве малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
30 января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девятилетний мальчик сел в автомобиль Жилкина у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, а после пропал.
По версии следствия, Жилкин вез его к себе домой, в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт из-за отказа мальчика совершить с Жилкиным «иные действия сексуального характера». Мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, после чего мальчик и скончался. Тело убитого Жилкин утопил в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области.
Мужчину задержали в Псковкой области, а тело мальчика обнаружили 3 февраля примерно в Ломоносовском районе в 10 км от дома Жилкина.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов