Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

Петр Жилкин (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Петра Жилкина, обвиняемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения будет действовать до 31 марта.

«Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя», — говорится в сообщении пресс-службы. Жилкин признал свою вину и во время допроса, и в ходе слушания.

В отношении него возбудили дело об убийстве малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

30 января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девятилетний мальчик сел в автомобиль Жилкина у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, а после пропал.

По версии следствия, Жилкин вез его к себе домой, в деревню Яльгелево. В машине у них возник конфликт из-за отказа мальчика совершить с Жилкиным «иные действия сексуального характера». Мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, после чего мальчик и скончался. Тело убитого Жилкин утопил в Симоновском ручье Ломоносовского района Ленинградской области.

Мужчину задержали в Псковкой области, а тело мальчика обнаружили 3 февраля примерно в Ломоносовском районе в 10 км от дома Жилкина.