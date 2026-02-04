 Перейти к основному контенту
Напавшую с ножом на одноклассницу в Красноярском крае отправили в ИВС

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Четырнадцатилетнюю ученицу школы № 4 Кодинска Красноярского края, напавшую с ножом на одноклассницу, отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление СК по региону.

Несовершеннолетняя будет находиться в изоляторе до избрания меры пресечения.

«Она задержана и помещена в изолятор временного содержания в Кодинске. Она там будет находиться до избрания меры пресечения», — сказала собеседница агентства.

Нападение произошло накануне. Сначала ученица 7-го класса попыталась нанести удар учителю, однако после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц. В результате пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.

Следователи возбудили уголовные дела, однако статьи пока не известны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

