Напавшую с ножом на одноклассницу в Красноярском крае отправили в ИВС
Четырнадцатилетнюю ученицу школы № 4 Кодинска Красноярского края, напавшую с ножом на одноклассницу, отправили в городской изолятор временного содержания (ИВС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление СК по региону.
Несовершеннолетняя будет находиться в изоляторе до избрания меры пресечения.
«Она задержана и помещена в изолятор временного содержания в Кодинске. Она там будет находиться до избрания меры пресечения», — сказала собеседница агентства.
Нападение произошло накануне. Сначала ученица 7-го класса попыталась нанести удар учителю, однако после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из учениц. В результате пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.
Следователи возбудили уголовные дела, однако статьи пока не известны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов