Общество
0

Гендиректор крупной китайской сети гипермаркетов Sun Art пропала

Фото: Zhou Jianping / Oriental Image / Reuters
Фото: Zhou Jianping / Oriental Image / Reuters

Компания Sun Art Retail Group Ltd., управляющая одной из крупнейших сетей гипермаркетов в Китае, не смогла связаться со своим генеральным директором Ли Вэйпин, сообщает Bloomberg.

Sun Art на фондовой бирже заявила, что исчезновение не связано с бизнесом компании. «Этот вопрос не оказывает существенного негативного влияния на группу, и бизнес, и операции группы будут продолжаться в обычном режиме», — отметили в компании. Акции Sun Art утром 4 февраля выросли на 3,2%.

Временно управление возложено на председателя совета директоров Джулиана Юула Вольхарда.

Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, включая Jiemian, отмечает, что Ли Вэйпин могла быть задержана полицией для оказания помощи в неуказанном расследовании и не появлялась в офисе с прошлой пятницы, 30 января. Sun Art, однако, назвала эти сообщения «фейковыми новостями».

Sun Art управляет сотнями гипермаркетов в Китае под брендами RT-Mart и Auchan. В текущем финансовом году ожидается падение выручки на 8,8% и сокращение прибыли более чем на 50%.

Ли Вэйпин 47 лет. Она имеет более 20 лет опыта в розничной торговле и возглавила Sun Art в декабре 2025 года после работы на руководящих должностях в платформе доставки продуктов Freshippo, принадлежащей Alibaba.

Агентство отмечает, что это не первое исчезновение руководителей китайских компаний, часть которых позже оказываются объектом расследований.

Известный китайский экономист исчез после поста в соцсети с критикой Си
Политика
Си Цзиньпин

В феврале 2025 года Financial Times сообщила, что министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун, курировавший развитие искусственного интеллекта и производство полупроводников, перестал появляться на публике.

Он стал пропускать важные правительственные собрания с конца декабря, хотя ранее регулярно участвовал в конференциях и поездках с премьер-министром Ли Цяном, включая визиты на заводы ведущих производителей полупроводников и встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком. South China Morning Post сообщает, что министра отстранили, а ведомство теперь возглавляет Ли Лэчэн, его имя убрали из списка высокопоставленных сотрудников на сайте министерства.

Четыре источника FT предположили, что Цзинь стал фигурантом дела о взяточничестве. Газета, как Bloomberg, тогда отметила, что продолжительные и необъяснимые исчезновения китайских чиновников, как правило, означают, что против них проводят антикоррупционные расследования.

Полина Дуганова
Китай исчезновение Генеральный директор
