В Китае пропал министр, отвечавший за развитие ИИ и полупроводников

Цзинь Чжуанлун — эксперт по аэрокосмической технике. До прихода в Министерство промышленности и информационных технологий Китая он руководил разработкой первого пассажирского самолета китайского производства C919

Цзинь Чжуанлун (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун, который сыграл ключевую роль в стремлении страны стать технологической сверхдержавой, в течение двух месяцев не появлялся на публике, сообщает Financial Times. Цзинь Чжуанлун курировал развитие искусственного интеллекта и производство полупроводников, отмечает Bloomberg.

Министр с конца декабря не посещал важные правительственные собрания, хотя до этого почти через день проводил встречи, выступал на конференциях или совершал поездки с премьер-министром Ли Цяном. В частности, в прошлом году они посетили заводы ведущих производителей полупроводников Naura и YMTC, на которые Пекин рассчитывает, чтобы преодолеть последствия западного эмбарго на поставки микросхем. В ноябре Цзинь Чжуанлун встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком, призвав компанию больше инвестировать в инновации в Китае.

South China Morning Post пишет, что министра отстранили от должности, а ведомством вместо него руководит Ли Лэчэн, бывший губернатор провинции Ляонин. Имя Цзинь Чжуанлуна также убрали из списка высокопоставленных сотрудников на сайте министерства.

Четыре источника FT предположили, что Цзинь Чжуанлун стал фигурантом дела о взяточничестве. Продолжительные и необъяснимые исчезновения китайских чиновников, как правило, означают, что против них проводят антикоррупционные расследования, пишет издание.

Цзинь Чжуанлун — эксперт по аэрокосмической технике, специализирующийся на проектировании крылатых ракет. В 1986 году он окончил Пекинский университет авиации и космонавтики, а три года спустя получил степень магистра в Шанхайской академии космических технологий. Работал в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, а также в Центральной комиссии по интегрированному военно-гражданскому развитию, которую возглавляет китайский лидер Си Цзиньпин.

В течение пяти лет Цзинь Чжуанлун был председателем совета директоров госкомпании по производству авиакосмической техники Comac. На этом посту он, как считается, руководил разработкой первого пассажирского самолета китайского производства C919. В 2022 году Цзинь сменил на посту министра промышленности Сяо Яцина, которого обвинили во взяточничестве.

В 2024 году антикоррупционные органы Китая подвергли различным наказаниям 889 тыс. чиновников, что на 46% больше, чем годом ранее. Масштабная кампания по борьбе с коррупцией посеяла страх среди высшего руководства и парализовала принятие решений, пишет FT.