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Политика ,  
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В Китае пропал министр, отвечавший за развитие ИИ и полупроводников

Цзинь Чжуанлун — эксперт по аэрокосмической технике. До прихода в Министерство промышленности и информационных технологий Китая он руководил разработкой первого пассажирского самолета китайского производства C919
Цзинь Чжуанлун
Цзинь Чжуанлун (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун, который сыграл ключевую роль в стремлении страны стать технологической сверхдержавой, в течение двух месяцев не появлялся на публике, сообщает Financial Times. Цзинь Чжуанлун курировал развитие искусственного интеллекта и производство полупроводников, отмечает Bloomberg.

Министр с конца декабря не посещал важные правительственные собрания, хотя до этого почти через день проводил встречи, выступал на конференциях или совершал поездки с премьер-министром Ли Цяном. В частности, в прошлом году они посетили заводы ведущих производителей полупроводников Naura и YMTC, на которые Пекин рассчитывает, чтобы преодолеть последствия западного эмбарго на поставки микросхем. В ноябре Цзинь Чжуанлун встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком, призвав компанию больше инвестировать в инновации в Китае.

South China Morning Post пишет, что министра отстранили от должности, а ведомством вместо него руководит Ли Лэчэн, бывший губернатор провинции Ляонин. Имя Цзинь Чжуанлуна также убрали из списка высокопоставленных сотрудников на сайте министерства.

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Четыре источника FT предположили, что Цзинь Чжуанлун стал фигурантом дела о взяточничестве. Продолжительные и необъяснимые исчезновения китайских чиновников, как правило, означают, что против них проводят антикоррупционные расследования, пишет издание.

Цзинь Чжуанлун — эксперт по аэрокосмической технике, специализирующийся на проектировании крылатых ракет. В 1986 году он окончил Пекинский университет авиации и космонавтики, а три года спустя получил степень магистра в Шанхайской академии космических технологий. Работал в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, а также в Центральной комиссии по интегрированному военно-гражданскому развитию, которую возглавляет китайский лидер Си Цзиньпин.

В течение пяти лет Цзинь Чжуанлун был председателем совета директоров госкомпании по производству авиакосмической техники Comac. На этом посту он, как считается, руководил разработкой первого пассажирского самолета китайского производства C919. В 2022 году Цзинь сменил на посту министра промышленности Сяо Яцина, которого обвинили во взяточничестве.

В 2024 году антикоррупционные органы Китая подвергли различным наказаниям 889 тыс. чиновников, что на 46% больше, чем годом ранее. Масштабная кампания по борьбе с коррупцией посеяла страх среди высшего руководства и парализовала принятие решений, пишет FT.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай министерство промышленности информационные технологии министр коррупция
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