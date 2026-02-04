СК: в Башкирии двоих подростков обвинили в теракте на железной дороге

Двоим 15-летним жителям Башкирии предъявили обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СК России в телеграм-канале.

По версии следствия, вечером 27 января 2026 года подростки, находясь рядом со станцией Янаул Горьковской железной дороги, за обещанное вознаграждение в 15 тыс. руб. подожгли железнодорожное оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов. В ведомстве заявили, что подростки выполняли задание «интернет-вербовщиков», действующих против интересов Российской Федерации.

В СК сообщили, что подозреваемых задержали, деньги от кураторов они не получили. Суд заключил подростков под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Ранее 15-летнего подростка из Архангельской области обвинили в участии в деятельности террористической организации и подготовке к диверсии.

По версии следствия, несовершеннолетний с конца 2025 года стал участвовать в деятельности международной организации, признанной террористической и запрещенной в России. За денежное вознаграждение по заданию куратора он подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района.