 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Башкирии двоих подростков обвинили в теракте на железной дороге

СК: в Башкирии двоих подростков обвинили в теракте на железной дороге

В Башкирии двоих подростков обвинили в теракте на железной дороге
Video

Двоим 15-летним жителям Башкирии предъявили обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СК России в телеграм-канале.

По версии следствия, вечером 27 января 2026 года подростки, находясь рядом со станцией Янаул Горьковской железной дороги, за обещанное вознаграждение в 15 тыс. руб. подожгли железнодорожное оборудование, которое отвечает за безопасность движения поездов. В ведомстве заявили, что подростки выполняли задание «интернет-вербовщиков», действующих против интересов Российской Федерации.

В СК сообщили, что подозреваемых задержали, деньги от кураторов они не получили. Суд заключил подростков под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек
Политика

Ранее 15-летнего подростка из Архангельской области обвинили в участии в деятельности террористической организации и подготовке к диверсии.
По версии следствия, несовершеннолетний с конца 2025 года стал участвовать в деятельности международной организации, признанной террористической и запрещенной в России. За денежное вознаграждение по заданию куратора он подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Башкирия теракт железная дорога подростки арест
Материалы по теме
ФСБ показала видео задержания подростка за подготовку диверсии
Общество
Подростка из Архангельской области обвинили в подготовке диверсии
Политика
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26