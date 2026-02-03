 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Подростка из Архангельской области обвинили в подготовке диверсии
15-летнего подростка из Архангельской области обвиняют в участии в деятельности террористической организации и подготовке к диверсии. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщил СК России.

По версии следствия, несовершеннолетний с конца 2025 года стал участвовать в деятельности международной организации, признанной террористической и запрещенной в России. За денежное вознаграждение по заданию куратора он подыскивал людей для поджога объектов транспортной инфраструктуры Онежского района.

Его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Архангельской области. По месту жительства фигуранта провели обыск, изъяли средства связи и предметы, имеющие значение для дела. Подростка задержали, суд заключил его под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору).

За участие в деятельности террористической организации предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом. Аналогичное наказание предусмотрено за совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору.

В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии
Политика

23 января в Алтайском крае двум подросткам 15 и 16 лет предъявили обвинение в совершении диверсии. По версии следствия, в декабре 2025 года один из подростков нашел в мессенджере объявление о заработке и оставил заявку. Позже с ним связался неизвестный, который предложил поджигать технические устройства сотовой связи за денежное вознаграждение. О предложении подросток рассказал своему 16-летнему другу.

С 13 по 16 января подростки, действуя по указаниям куратора, подожгли три технических устройства на территории Барнаула. Происходящее они фиксировали на видео.

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Антонина Сергеева
Россия диверсия Архангельская область подросток задержание уголовное дело
