0

ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани. Видео

ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани

ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани. Видео
Video

ФСБ в Краснодарском крае предотвратила теракт в исправительной колонии на Кубани, который готовил выходец из Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Спецслужба опубликовала видео. На нем видны обыски, а также задержание подозреваемого.

Операция проводилась вместе со ФСИН. Там указали, что получили оперативную информацию, которая «позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона из числа осужденных за общеугловные преступления».

По данным следствия, заключенный планировал нападение на сотрудников колонии с применением оружия. Его задержали при попытке совершить преступление, пострадавших нет. При задержании изъяли орудие нападения. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 2 ст. 205.3 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийства
Общество

Теги
Краснодарский край теракт ФСБ видео
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26