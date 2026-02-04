ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани. Видео
ФСБ в Краснодарском крае предотвратила теракт в исправительной колонии на Кубани, который готовил выходец из Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Спецслужба опубликовала видео. На нем видны обыски, а также задержание подозреваемого.
Операция проводилась вместе со ФСИН. Там указали, что получили оперативную информацию, которая «позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона из числа осужденных за общеугловные преступления».
По данным следствия, заключенный планировал нападение на сотрудников колонии с применением оружия. Его задержали при попытке совершить преступление, пострадавших нет. При задержании изъяли орудие нападения. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 2 ст. 205.3 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина