ФСБ показала, как предотвратила теракт в колонии на Кубани. Видео

ФСБ в Краснодарском крае предотвратила теракт в исправительной колонии на Кубани, который готовил выходец из Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Спецслужба опубликовала видео. На нем видны обыски, а также задержание подозреваемого.

Операция проводилась вместе со ФСИН. Там указали, что получили оперативную информацию, которая «позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона из числа осужденных за общеугловные преступления».

По данным следствия, заключенный планировал нападение на сотрудников колонии с применением оружия. Его задержали при попытке совершить преступление, пострадавших нет. При задержании изъяли орудие нападения. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 2 ст. 205.3 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.