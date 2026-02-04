 Перейти к основному контенту
Заключенный исправительной колонии на Кубани планировал теракт и убийство

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в исправительной колонии на Кубани, сообщает ЦОС ФСБ. Его планировал выходец из Центральной Азии.

Сотрудники ФСБ установили, что обвиняемый хотел убить сотрудников колонии. Его задержали при попытке совершения теракта, пострадавших нет, информировали в ЦОС. 

Правоохранительные органы установили, что у заключенного было при себе оружие для нападения. Его изъяли. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Материал дополняется

Ксения Потрошилина
Теракты убийство исправительная колония
