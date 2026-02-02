 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Силовики предотвратили теракт в здании УФСБ в Крыму

С мужчиной связался представитель спецслужб Украины, представившись сотрудником ФСБ, и предложил поступить на службу. В качестве проверочного задания крымчанин должен был пронести в здание ФСБ взрывное устройство под видом колонки
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В административном здании Управления ФСБ в Крыму предотвратили теракт, который готовил смертник по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

Региональный следственный отдел завел уголовное дело в отношении И. Кринова (пресс-служба не назвала его полное имя). Дело завели по нескольким статьям уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 — покушение на теракт. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет;
  • ч. 4 ст. 205.1 — содействие террористической деятельности. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы;
  • ч. 3 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, с крымчанином через мессенджер Telegram связался представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Он представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности.

В рамках проверочного задания мужчине нужно было принести в административное здание ФСБ в Крыму портативную колонку с функцией записи, чтобы якобы выявить «предателей» в спецслужбе.

При досмотре на контрольно-пропускном пункте крымчанина задержали. На нем нашли закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Оно состояло из 1 кг взрывчатого вещества иностранного производства, электродетонатора и поражающих элементов в виде шариков подшипников.

Как уточнила пресс-служба, подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников ФСБ, но и самого исполнителя. По данным ФСБ, крымчанин не знал о готовящемся преступлении с его участием и что его используют как смертника.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ФСБ Крым теракт Украина
