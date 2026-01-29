 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ сообщила о пресечении теракта на ж/д станции и религиозном объекте

ФСБ сообщила о пресечении теракта на ж/д станции и религиозном объекте
В Дагестане убиты двое боевиков, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В рамках операции была пресечена подготовка диверсионно-террористических актов, которые координировали представители запрещенной в России международной террористической организации. Целями нападений были объект религиозного культа и участок железной дороги Махачкала — Дербент.

Установлено, что двое жителей Дагестана через Telegram связались с вербовщиком террористической организации, принесли присягу и заявили о готовности совершить теракт. По указанию куратора, злоумышленники выбрали объекты, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.

При задержании в районе железнодорожной станции Уллубиево Карабудахкентского района подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.

На месте происшествия изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. По адресам проживания фигурантов обнаружены экстремистская литература и символика террористической организации.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконного оборота оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК).

ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек
Политика

Ранее, 22 января, ФСБ задержала в Кемеровской области россиянина 1986 года рождения, готовившего теракт на железной дороге. По данным спецслужбы, мужчину завербовали в Польше, где он жил с марта 2022 по июль 2025 года. Действовал задержанный по заданию украинских спецслужб.

Кроме того, подозреваемому инкриминируют передачу через мессенджер Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281). Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

