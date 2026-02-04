 Перейти к основному контенту
0

В России начнут серийное производство двигателей для БПЛА

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС
Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

В феврале 2026 года в России начнется производство двигателей для тяжелых беспилотников. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

К серийному выпуску самого большого электрического авиационного двигателя ЭД 9060 на магнитах Sm-Co приготовились «КБ «Спектр», НПП «Исток», НПЦ БАС ТО и «Горный-ЦОТ». Такие двигатели получат серийные транспортные октокоптеры «Илья Муромец». Они способны нести полезную нагрузку весом 250 кг на расстояние порядка 250 км.

По словам Братенькова, в феврале выпустят 20 таких изделий. Стоимость отечественного двигателя для беспилотников будет ниже, чем у аналогов из других стран.

Минобороны сообщило, что за ночь над Россией сбито 24 беспилотника
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Россия способна внедрять беспилотники не только в военную отрасль, но и в ключевые отрасли экономики. Об этом на совещании заявлял президент России Владимир Путин. Он поручил правительству разработать план по внедрению беспилотников в экономику, сформировать правовое регулирование применения автономных систем, а также устранить административные барьеры, которые препятствуют их интеграции. Путин добавил, что не следует моде, а это решение необходимо.

Стратегию развития беспилотной авиации России утвердили в июне 2023 года. Программа предусмотрена до 2030 года, в числе ее направлений — налаживание серийного производства отечественных БПЛА, создание крупных специализированных промышленных центров, строительство аэродромов и дронопортов, стимулирование спроса на БПЛА, подготовка специалистов, фундаментальные и перспективные исследования. Согласно проекту федерального бюджета для финансирования нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» планируется выделить 26 млрд руб. в 2026 году, 28,6 млрд руб. — в 2027-м, 33,3 млрд руб. — в 2028-м.

Авторы
Теги
