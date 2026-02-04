Австралия решила распродать военные базы, чтобы закрыть дефицит обороны

База HMAS Penguin (Фото: navy.gov.au)

Правительство Австралии определило 67 объектов оборонного назначения для возможной продажи, чтобы высвободить до $1,8 млрд и направить эти средства на устранение дефицита оборонных возможностей и развитие баз, в том числе в рамках программы оборонного партнерства AUKUS. Об этом сообщает ABC.

В список вошли, в частности, казармы «Виктория» в Сиднее, «Брисбене» и Мельбурне, остров Спектэкл и база HMAS Penguin в Новом Южном Уэльсе. Решение принято по итогам независимого аудита, который показал, что значительная часть оборонной недвижимости больше не используется, а многие объекты находятся в состоянии, при котором их ремонт экономически нецелесообразен.

Согласно отчету, консолидация объектов может принести около $3 млрд выручки и сократить ежегодные расходы на обслуживание до $100 млн при возможных издержках до $1,2 млрд на продажу и переселение персонала. Из 68 выявленных объектов правительство согласилось продать 67, сохранив только школу военных водолазов в Клэрвилле.

Министр обороны Ричард Марлз заявил, что продажа позволит повысить эффективность оборонных расходов, улучшить стратегический потенциал страны и направить инвестиции на базы на севере и западе страны. В аудите также отмечается важность модернизации инфраструктуры, а рамках соглашения AUKUS по атомным подводным лодкам союзников стоимостью $368 млрд.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Аббревиатура AUKUS расшифровывается по первым буквам названий трех страны. По мнению большинства экспертов, альянс направлен на сдерживание Китая в Южно-Китайском море.

Соглашение о сотрудничестве в рамках AUKUS Великобритания и Австралия заключили в июле 2025 года. Сделка рассчитана на 50 лет и, по оценке Лондона, позволит увеличить экспортный потенциал между двумя странами до £20 млрд ($27,1 млрд) в ближайшие 25 лет и создать более 7 тыс. рабочих мест.

Позднее, в августе того же года, Австралия и Новая Зеландия обязались укреплять оборонные и торговые связи. Стороны, как пояснили их премьер-министры Энтони Альбанезе и Кристофер Лаксон, переживают самую «непредсказуемую и опасную стратегическую ситуацию за последние десятилетия».

Politico со ссылкой на источник сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Австралию в феврале. Целью визита собеседник назвал заключение соглашения в сфере безопасности и торговли.